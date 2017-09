De juiste Facebookstrategie voor jouw bedrijf

Twee belangrijke feiten

3. Organisch bereik vergroten

Probeer je berichten af te wisselen (dus niet allemaal hetzelfde soort berichten plaatsen). Dit doe je door te informeren, inspireren, interesseren en interacteren



Probeer ook af te wisselen met types berichten. Dus niet alleen tekst, maar ook video, livestream en foto's



Probeer een 80-20 verhouding aan te houden waarbij 20 procent van je posts aanzet tot actie



Maak een contentkalender, bijvoorbeeld via: inhaakkalender. Je kunt je hier gratis aanmelden en zij sturen je tijdig alerts van aankomende feestdagen en andere marketing momenten waarop je het beste kunt inspelen.

Nog een belangrijk feit

4. Informeren, inspireren, interesseren, interacteren

Facebook laat jouw post maar aan zo'n 10 procent van je pagina-likes zien!Gemiddeld klikt maar 1,7 procent door op een bericht op Facebook.Organisch bereik is het totale aantal unieke personen aan wie je bericht is weergegeven als resultaat van onbetaalde verspreiding. Betaald bereik is het totale aantal unieke personen aan wie je bericht is weergegeven als resultaat van advertenties.Maar hoe vergoot je nu je organisch bereik?Mensen zijn op Facebook niet op zoek naar jou, maar naar INSPIRATIE! Ze willen er dus zelf iets aan hebben. Maar hoe ga je dat dan aanpakken?Voordat je een bericht plaatst moet je goed nadenken over een aantal zaken, waaronder: wat is je tone of voice? Jij/jouw of u/uw?Heb je een huisstijl (lettertype en kleurgebruik in afbeeldingen) die je hanteert? Wat voor soort afbeeldingen wil je gebruiken? Denk na over privacyWie is verantwoordelijk om de reacties in de gaten te houden/reageren? Hou er rekening mee dat Facebook vluchtig is; mensen verwachten snelle reactiesZorg dat je echt informatief bent in je postings. Dat je lezers echt het gevoel krijgen dat ze hierdoor geÔnspireerd raken en/of iets kunnen leren. Om waardevol te zijn voor jouw doelgroep hoef je daarvoor niet alles zelf te doen.Een aantal zaken die leuk zijn om te delen zijn: nieuwe ontwikkelingen, tips (bijvoorbeeld tips en trucs om je eigen kinderen op de foto te zetten), adviezen, het delen van andermans content: artikeltjes, of een quote (denk aan naamsvermelding, en als het om afbeeldingen gaat aan auteursrecht).Als je bijvoorbeeld op een seminar geweest bent, deel dan je waardevolle inzichten!Als je een bepaalde uitspraak vaak gebruikt kun je bijvoorbeeld je eigen quotes maken (eventueel in combinatie met een afbeelding: www.canva.com waarmee je je eigen ontwerpen kunt maken).Je kunt ook een quote delen van iemand anders en die aanvullen met jouw inzichten. Of je kunt een inspirerende blog of een leuk bericht delen en laten zien hoe je dingen kunt combineren en/of toepassen.Maak gebruik van humor/amusement (wel gelinkt aan je doelgroep) en gebruik (animatie-)filmpjes of behind-the-scene foto's en filmpjes. Laat zien wie er achter je bedrijf zitten.Laat testimonials zien van tevreden klanten, deel ervaringen en tools/hulpmiddelen die jouw klanten kunnen gebruiken.Stel vragen als:. CreŽer een poll of doe een quiz (laagdrempelig houden).Begin een 'like en win' of 'comment en win' actie. Beantwoord veelgestelde vragen aan jouw bedrijf op Facebook en nodig uit om ook een vraag te stellen.