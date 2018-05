De 'rode draad' in beeld bij Reportagefotografie

Losse foto's waren prima, maar het geheel was een rommeltje. Foto: Michelle Peeters

Life formule

1. Introductie- of overzichtsfoto

Waar je naar moet streven is dat je uniforme en gevarieerde beelden schiet, zodat er een gevarieerd en volledig beeld wordt gevormd van het item dat je fotografeert.Je kunt hiervoor de Life formule hanteren. Die geeft een opsomming van 8 verschillende foto's (het mogen er natuurlijk ook meer zijn) die je zou kunnen maken om je doel te bereiken.De Life formule werd ontwikkeld door het legendarische Amerikaanse tijdschrift 'LIFE magazine'. Zij eisten van hun fotografen dat ze acht verschillende foto's maakten voor één artikel. De acht foto's waren nauwkeurig omschreven, zodat een fotograaf niets kon vergeten. Deze lijst wordt nog steeds 'de Life formule' genoemd.Het mooie van de Life formule is dat het je houvast geeft tijdens het fotograferen, zonder dat je daarbij belemmerd wordt in je creativiteit.In het begin is het even wennen, maar zodra je de slag te pakken hebt wordt het al snel een routine en zal je merken dat je veel bewuster en gevarieerder gaat fotograferen.Zodra je je serie foto's hebt geselecteerd op basis van de Life formule zul je zien dat er een mooi en gevarieerd beeld wordt weergegeven van het onderwerp dat je gefotografeerd hebt.Op die manier voorkom je bijvoorbeeld ook ellenlange suffe reis-fotopresentaties. Deze methode werkt overigens niet alleen bij fotografie, ook bij het filmen biedt het enorm veel houvast.Hieronder de Life formule-opsomming van van de acht verschillende soorten foto's die ervoor moeten zorgen dat er een gevarieerd en volledig beeld wordt gevormd van je fotoserie.Ik heb hierbij geprobeerd foto's in te passen uit een serie over vrienden die met hun zeilschip de oversteek maakten vanuit Almere via IJmuiden naar Scheveningen en van daaruit door naar Lowestoft in de UK.De fotoserie is nog niet compleet (het volledige fotoverslag volgt nog in een ander artikel) maar het was leuk om te zien dat het werkt om met behulp van de Life formule tot een samenhangend en gevarieerd geheel te komen.De introductie- of overzichtsfoto geeft een idee van de plaats waar jouw fotoverhaal zich gaat afspelen. Hij wordt vaak als de inleiding gebruikt van de fotoreportage.Als je een groothoeklens hebt, dan kun je die gebruiken om het beeld letterlijk zo 'breed' mogelijk te maken.