De sweet spot van een objectief

Elk objectief heeft namelijk zijn beperkingen. Ongeacht de kwaliteit presteert niet elk objectief bij elke diafragma-opening even goed. Er zijn gewoon teveel variabelen die invloed hebben over het hele bereik van het objectief.



De constructie, het aantal lens-elementen en de kwaliteit van de AR-coatings geven zo hun beperkingen aan het scherptebereik. Daarom is het logisch dat er altijd een punt aanwezig is waar objectieven het meest optimaal functioneren of het beste resultaat geven.





Elk objectief heeft een andere sweet spot

Chromatische abberatie en diffractie

Echter, in de praktijk klopt deze waarde (tussen f/8 en f/11) maar voor een deel van de objectieven (waaronder het beruchte kit-objectief). Bij andere objectieven kan dit heel anders liggen, bijvoorbeeld bij macro-objectieven. En zogenaamde 'lichtkanonnen' met f/1.2 of f/1.4 als maximale lensopening zitten vaak al veel eerder aan hun top.Elk objectief heeft dus een andere sweet spot. Je kunt dit zelf testen door een serie foto's te maken vanaf statief. Je maakt de foto's met een verschillend diafragma en je bekijkt de foto's op de computer op 100 of 200% zodat je de scherpte goed kunt controleren.Uiteindelijk zul je zien dat de scherpte langzaam zal toenemen, maar ook weer zal afnemen door diffractie. Hier tussenin zit de sweet spot. Maar ook in het boekje bij je objectief staat dikwijls de sweet spot genoteerd.Wat gebeurt er nu eigenlijk als je van deze sweet spot afwijkt en eengebruikt? Er ontstaan dan chromatische afwijkingen, een soort kleurschiftingen, die te herkennen zijn aan de paarse en groene randjes in je foto. Je ziet het vaak terug in de nabewerking bij onderwerpen met een hoog contrast.Als je juist eengebruikt kunnen de lichtbundels in je objectief elkaar gaan be´nvloeden en neemt de scherpte af. Diffractie is de oorzaak; het licht dat afbuigt af bij het passeren van een opening.En hoe kleiner de opening, hoe meer het afbuigt. Kwalitatief betere objectieven hebben hier minder last van omdat ze van hoogwaardiger materiaal gemaakt zijn.