De waarheid over scherptediepte en wat van invloed is

Er is nogal wat verwarring over hoe scherptediepte eigenlijk werkt en hoe je dit nu echt kunt be´nvloeden. Goede kennis en begrip hiervan is van cruciaal belang om als fotograaf goed te kunnen werken en je technische kennis te gebruiken op een manier die je helpt om artistieke resultaten te bereiken.



In de video hoor je Gerard praten over de 'entrance pupil'. Dit is het beeld van het diafragma, gezien vanaf de voorkant van het objectief (ook bekend als de effectieve lensopening).



Je kunt het zien als het diafragma nadat het is be´nvloed door de vergroting van de lamellen ervoor. Het is een geweldige video die je echt kan helpen een veelvoorkomend en vaak onbegrepen onderwerp beter te begrijpen; kijken dus!