Een verhaal vertellen (deel 2)

Het goed kunnen vertellen van een verhaal middels een fotoserie is vaak erg lastig.



Onthoud dat het voor iedereen weggelegd is een model te fotograferen met slecht licht. Echter, het licht goed krijgen voor een mooie foto wordt al een stuk moeilijker.



Ook de styling en het poseren komen erbij en maken het wat complexer. De allergrootste uitdaging is echter om een een foto te maken waarbij de kijker denkt "wat is daar aan de hand" of die op z'n minst de kijker geďnteresseerd maakt in een foto.