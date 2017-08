Fotograferen in semi-automatische modus

Er wordt vaak gedacht dat de meeste fotografen (vooral de professionele), in handmatige modus schieten, om de simpele reden dat dit je de best mogelijke controle over je foto's biedt. Waarom zou je belangrijke beslissingen aan je camera overlaten zonder er zelf invloed op uit te kunnen oefenen?



Dat is natuurlijk waar, maar hoe nuttig de handmatige instelling ook is, je hoeft hem niet 100% van je tijd te gebruiken, zelfs niet als professional.





Wat zijn semi-automatische cameramodi?

In dit artikel leg ik de semi-automatische modi uit en zal ik uit de doeken doen in welke gevallen deze de snelste optie bieden voor een goede foto, zonder daarbij enige controle over je instellingen in te leveren.Drie van de belangrijkste instellingen voor fotografie zijn: sluitertijd, diafragma en ISO-waarde. Het zijn precies deze drie instellingen waar het om gaat bij de semi-automatische camera instellingen.In de volledige automatische modus kun je geen enkele instelling aanpassen. In de handmatige modus moet je ze alle drie aanpassen. Alles er tussenin is een semi-automatische modus.Semi-automatische cameramodi geven controle over een aantal van deze instellingen, terwijl de camera dan automatisch de andere instellingen hierop aanpast.Op de meeste camera's zijn de drie semi-automatische modes sluitertijd-voorkeur (Tv of S), diafragma-voorkeur (Av of A) en programma modus (P).Dit is niet hetzelfde als de volledige automatische modus, waarbij je camera diafragma, sluitertijd en ISO selecteert zonder dat je daar zelf nog invloed op kunt uitoefenen.Het is ook niet hetzelfde als de "scènemodi" die veel camera's op hun programmaknop hebben, omdat deze je ook geen enkele controle over je instellingen bieden.