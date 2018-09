Fototip: kijk eens van rechts naar links!

Van rechts naar links kijken en lezen

Kijken met je hersens

Het leger kijkt van rechts naar links

Van rechts naar links en ondersteboven

Ondersteboven kijken

Hoe wij lezen, zo kijken wij ook. En dus beziet een westerling alles grofweg van links naar rechts. Door dat automatisme zien we vooral een hoop niet.Toen ik leerde lezen besteedde ik aandacht aan ieder woord apart. Ik hield mijn vinger erbij en zei de lettergrepen hardop. Nu is dat (gelukkig) anders. Dat kun je zelf ervaren in twee stappen:Lees deze bovenstaande zin nog eens, in je normale leestempo en let goed op hoe je ogen bewegen.Lees dezelfde zin van rechts naar links, waarbij je de woorden zelf wel 'gewoon' leest.Wat ervaar je?De kans is groot dat je bij stap 1 merkte dat je niet woord-voor-woord leest, je ogen sprongen waarschijnlijk heen en weer. Die sprongetjes heten 'saccades'. Je scant de tekst en je hersens vullen hier en daar woorden in op basis van logica en verwachting.Het is een beetje alsof je een zoekopdracht geeft aan Google en Google al na 3 letters begint aan te vullen. Soms gaat dat goed, soms ook helemaal niet.Bij stap 2 (van rechts naar links lezen) besteed je ineens veel meer aandacht aan de woorden en de volgorde ervan. Je bent deze methodiek niet gewend en dus is het net alsof je weer als een zesjarige zit te ploeteren met letters en woorden.Welnu, het kijken naar de wereld om ons heen deden we ook ooit met volle aandacht. Je ziet het gedrag terug in babies die minutenlang ongegeneerd naar jou of naar een object kunnen staren.De vormen, kleuren en veranderende hoeken zijn voor hen fascinerend. Totdat ze iets meerdere malen hebben gezien. Op dat moment gaan verwachtingen een rol spelen.Een peuter kijkt niet meer minutenlang naar een stoel. Nee, hij ziet dat het een stoel is - die informatie is voldoende om te weten dat je erop kunt zitten. Zo leren we steeds beter om ons te richten op hoofdlijnen.Hieronder zie je de saccades van iemand die naar een foto van een gezicht kijkt. De ogen krijgen de meest aandacht, dan de mond, dan de neus. De rest wordt nauwelijks onderzocht:Die saccades helpen je niet erg als fotograaf. En al helemaal niet als militair. Immers: je gecamoufleerde vijand over het hoofd zien is nogal van levensbelang. Daarom wordt het Amerikaanse leger getraind om actief van rechts naar links te kijken:'One of the first tricks I learned many years ago was drilled into me by an army sergeant. It only took a few smacks up the back of my head to learn how to look from right-to-left when scanning a landscape in an effort to see the hidden "enemy" in our mock battles.This process of reverse reading forced me to slow down and read each tree as if it were a syllable I was seeing for the first time.'~Dale Wilson (voormalig soldaat)Ha, en nu komen we dus ergens. Want er is dus een mogelijkheid om van dat automatische kijken af te komen: door van rechts naar links kijken. Omdat dat niet automatisch gaat, is de kans veel kleiner dat je hersens het werk gaan overnemen.Je kunt dus ook besluiten om van onder naar boven of diagonaal van links naar rechts te kijken. Zolang het resultaat is dat je met aandacht kijkt, werkt het.Henri Cartier-Bresson maakt gebruik van hetzelfde principe bij het beoordelen van zijn foto's. Hij bekeek zijn contactvellen altijd ondersteboven.In plaats van:Maar om nou de hele dag met je hoofd ondersteboven te lopen is ook weer zowat. Voorlopig ben dus ik dus druk met mezelf aanleren om een paar keer per dag met aandacht van rechts naar links te kijken – als ware ik een militair op zoek naar de gecamoufleerde vijand.Ben je op zoek naar meer bruikbare kijktips? Op mijn blog Kronkeling vind je een hele verzameling . Raak je liever geïnspireerd door het werk van andere fotografen? Daar schrijf ik ook graag over