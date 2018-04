Geen 'back focus' probleem maar verkeerde scherpsteltechniek!

Links zie je de gewenste foto waarbij op de batterij is scherpgesteld. In de rechter foto zie je wat er met back focus gebeurt.



Dat is niet de bedoeling geweest! De camera heeft achter het onderwerp scherpgesteld waardoor het onderwerp vaag is. Situaties waarin je dit kunt herkennen is bijvoorbeeld bij portretten.



Je stelt scherp op de ogen van de persoon en later zie je dat niet de ogen, maar oren scherp zijn. Dat is een voorbeeld van back focus.



Front focus is het tegenovergestelde van back focus. In dit geval stelt de camera scherp voor het gewenste onderwerp.





Eén centraal scherpstelpunt

Scherpstelvlak is plat

Ik stel zelf ook altijd scherp met één centraal scherpstelpunt. Daarmee stel ik eerst scherp waarna ik de compositie corrigeer door de camera te verdraaien (met de ontspanknop half ingedrukt, waardoor de focus wordt vastgehouden).Helaas is dit een foutieve manier van scherpstellen en vervolgens je compositie bepalen. Het gaat inderdaad vaak fout terwijl je toch zeker weet dat je heel nauwkeurig op het onderwerp had gefocusseerd.Allereerst werkt dit alleen maar bij stilstaande onderwerpen, want een bewegend onderwerp volgen gaat niet op die manier. Maar ook bij stilstaande onderwerpen leidt het tot een foutieve scherpstelling.De oorzaak hiervan is dat het scherpstelvlak een plat vlak is. In onderstaand plaatje kun je goed zien wat het gevolg is.