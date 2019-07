Goed belichte foto's onder alle omstandigheden

Afwijking van het gemiddelde

In de automatische stand regelt je camera automatisch de belichting voor je. En dat is handig, want nu kun je je aandacht volledig richten op iets anders. Een mooie compositie bijvoorbeeld, of goed contact met je model. Maar je camera is zeker niet feilloos, dus de belichting kan er af en toe behoorlijk naast zitten.Dat komt vooral doordat de camera op een evenwicht tussen lichte, minder lichte en donkere beeldpartijen rekent (de gemiddelde lichtwaarde). Als het beeld verhoudingsgewijs meer lichte of donkere gebieden bevat, slaat de balans steeds meer naar n kant door en zal de automatische belichting helaas steeds sterker gaan afwijken.Denk bijvoorbeeld aan een sneeuwlandschap of aan een donker bos waar het daglicht amper de grond bereikt. Bij het sneeuwlandschap zal de camera de overvloed aan licht (veel meer dan het gemiddelde) compenseren door krapper te belichten.Gevolg is een donkere foto met een grijs en grauw sneeuwlandschap. Het wit is vertaald naar het gemiddelde grijs waarop de lichtmeter in de camera is geijkt. In het donkere bos belicht de camera juist extra ruim om te compenseren, waardoor je een fletse opname krijgt.Je camera denkt je te helpen, maar doet precies het verkeerde omdat hij niet begrijpt wat er aan de hand is. Maar hoe ga je dit nu oplossen?