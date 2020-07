Het bevriezen van beweging uitgelegd

Een gaaf effect bij flitsfotografie is het volledig bevriezen van een beweging. Bijvoorbeeld een model dat springt of wild beweegt. Zo krijg je bijzondere foto's waarbij haren en kleding alle kanten op vliegen.



Onthoud bij het bevriezen van beweging dat het niet de sluitertijd is die het model bevriest, maar de flitsduur! Zorg ervoor dat er geen omgevingslicht in de studio aanwezig is. Je wilt dat alleen het flitslicht zelf zorgt van de belichting van je model.



Je kunt dit controleren door een foto te maken zonder de flitser. Als de foto (bijna) zwart is, zit je goed.