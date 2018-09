Het fotograferen van een vulkaanuitbarsting

Stromboli. Iso: 6400, f/2.8, 1/20 seconde

Soms heb je zelfs speciale beschermende uitrusting nodig zoals een helm of gasmasker. Bij de Kilauea-vulkaan op HawaÔ bijvoorbeeld zouden de bedrieglijk onschuldig uitziende ontsnappende gassen anders binnen de kortste keren tot de dood leiden.Andere gevaren in deze vurige plaatsen komen van onstabiele kraterranden, als gevolg van losse materialen en verdwaalde lava-bommen.Naast de hierboven genoemde voorzorgsmaatregelen is het belangrijk om enige tijd te besteden aan het bewaken van de intensiteit en richting van vulkanische activiteit voordat je dichterbij komt. Het van te voren uitwerken van een ontsnappingsroute op vaste grond is al behoorlijk nuttig gebleken, bijvoorbeeld op de Etna op SiciliŽ.Als de hel plotseling uitbarst bij de vulkaan, is het niet alleen essentieel om perfecte beeldcomposities en camera-instellingen te vinden, maar ook om de complete omgeving in de gaten te houden.In bijzonder gevaarlijke situaties worden begeleiders ten zeerste aanbevolen om beurten te fotograferen en dan weer de vulkaan te bestuderen.Als deze richtlijnen worden opgevolgd, is het maken van close-upfoto's van actieve vulkanen niet zo gevaarlijk als de meeste mensen denkenMijn fotografische apparatuur heeft een totaal gewicht van ongeveer 17 kilo en bestaat uit een vijf jaar oude Canon 5D Mark III met twee snelle en lichtgevoelige objectieven: een Canon 24-70mm en een 70-200mm.Ik geef echter vooral de voorkeur aan het maken van foto's met de 24-70mm-lens, die volgens mij een optimale hoek beslaat. Het scheelt een hoop gewicht om het 70-200mm objectief thuis te laten.Je sensor kan gemakkelijk geruÔneerd worden door fijne as tijdens het verwisselen van je objectieven. Ook loop je kans op het missen van de perfecte foto op het moment dat je net een objectief aan het wisselen bent. Ik neem liever een wat grotere beeldhoek en kies thuis wel de perfecte beelduitsnede uit op de computer.Als extra bescherming voor je objectieven kun je er een UV-filter voor schroeven. Daarnaast sleep ik een stevig Manfrotto statief mee en een afstandsbediening voor lange belichtingstijden en opnames in het donker, gedeeltelijk onder zeer winderige omstandigheden.Voor foto's en opnames tijdens de trek, is het ook handig om een compact camera of smartphone bij de hand te hebben die in je broekzak past.Hoewel de Canon 5D Mark III een stofdichte metalen behuizing heeft, kun je hem nog extra beschermen met een extra waterdichte tas. Na elke reis laat ik de camera professioneel reinigen.Een andere belangrijke tip is om de grondtemperatuur regelmatig te controleren om te voorkomen dat schoenen en statieven smelten en om andere apparatuur te beschermen tegen schade door hitte.Een vulkanische uitbarsting de nacht is een populair foto-onderwerp. Bij het nemen van foto's 's nachts word je als fotograaf geconfronteerd met verschillende problemen (of uitdagingen).Uit persoonlijke, bittere ervaring raad ik aan om verschillende handmatig gefocuste testopnamen te maken in het donker om het optimale scherpstelpunt te bereiken, zelfs als het autofocussysteem 's nachts niet werkt.Het probleem is dat je moet scherpstellen op donkere gebieden (met name de vulkaan zelf). Als je je trip kunt plannen tijdens een volle maan levert dit veel voordelen op voor het scherpstellen!Ik had het grote voordeel dat in de grote krater op de Stromboli een permanent vuurtje brandde, waarop ik kon autofocussen en vervolgens de scherpstelling op handmatig kon zetten.Wat natuurlijk ook erg handig is, is om al tijdens het blauwe uurtje aanwezig te zijn op de plek. Op dat tijdstip kun je vaak al hele mooie foto's maken en zijn de uitbarstingen ook al goed zichtbaar. Op dat moment kun je al goed scherpstellen en je installeren.Vervolgens kun je je autofocus dan uitzetten zodat de camera op het 'moment supreme' niet opnieuw gaat proberen te focussen en je het belangrijke fotomoment misloopt.Voordat ik de grote krater bereikte kon ik scherpstellen op een aantal hoofdlampjes van klimmers die in de verte naar boven kwamen. Handmatig scherpstellen kun je het best doen door eerst in te zoomen, scherpstellen via het lifeview-schermpje en vervolgens weer uit te zoomen.De andere moeilijkheid ligt in het grote risico dat licht in de zeer hete en daardoor extreem heldere delen van de ontsnappende lava helemaal wit kan uitbijten (clippen). Kies in dat geval een iets lagere iso-waarde of schroef het diafragma wat verder dicht.In de nabewerking moest ik de schaduwpartijen ophalen om ook iets van de omgeving (die helemaal zwart dichtgelopen was) te kunnen zien. Met de ruisonderdrukker kun je de typische korrel dan weer verwijderen, dat gaat prima met Photoshop of Lightroom.Wat betreft de instellingen voor overdag, vertrouw ik meestal op het semi-automatische systeem van de camera terwijl ik handmatig ISO en diafragma instel om verschillende sferen in de foto's te krijgen.Hiervoor heb je een aantal mogelijkheden tot je beschikking: hoge ISO-waarden tot 800 kun je gebruiken voor het fotografisch bevriezen van lava-klonten, terwijl lage ISO-waarden in combinatie met een klein diafragma worden gebruikt om vervagende effecten van ontsnappende lava en aswolken te bereiken.Beide zijn leuk om te proberen en erg mooi!