Het nut van een monopod

In Het boek 'Animal Farm' van George Orwell concluderen sommige dieren dat het hebben van vier poten beter is dan twee poten. In dit artikel gaan we bekijken waarom één poot in sommige gevallen beter is dan drie poten en waarom een monopod dus erg handig kan zijn.





Essentieel maar zwaar...

Kwaliteit

Een monopod is een essentieel stuk gereedschap dat iedere fotograaf in zijn/haar bezit moet hebben. Er zijn echter aspecten die je je moet bedenken bij de aanschaf. Ze zijn soms wat zwaarder, niet echt handig om mee te nemen en ze vertragen je bij het fotograferen.Maar we weten ook dat hoe stabieler je je camera kunt houden, des te scherper kunnen je foto's worden. Ontmoet de monopod oftewel de éénpoot.Met een monopod doe je zeker 20 tot 30 jaar zo niet een leven lang, als je er één van goede kwaliteit aanschaft. En ook dan kan er iets kapotgaan. Belangrijk is daarom dat je ook lang vervangende onderdelen kunt aanschaffen.Bij kwaliteitsmerken als Manfrotto en Gitzo bijvoorbeeld zijn die nog heel lang en wereldwijd verkrijgbaar. Ter informatie: Manfrotto en Gitzo zijn sinds een tijdje al één bedrijf. Mijn advies: bezuinig niet op een monopod/statief.