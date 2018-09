Hoe donker is donker? 's Avonds en 's nachts fotograferen

Nautische schemering: de helderste sterren zijn nu zichtbaar

3. Astronomische schemering

Deze fase treedt in zodra de zon tussen de 1 en de 18 graden onder de horizon staat. Het is nu flink donker. Alleen in het noorden vind je nog wat resterend licht aan de horizon. Zwakke sterren zijn nu tevens waar te nemen.Dit is de donkerste fase van de nacht van begin juni tot begin augustus. In Nederland komt de zon gedurende deze periode niet lager dan 18 graden onder de horizon.De astronomische schemering gaat 's morgens vroeg weer over in de nautische en daarna weer in de burgerlijke schemering. Het wordt dan dus ook niet volledig donker.Tijdens astronomische schemering is het wel donker genoeg om sterrenfoto's te kunnen maken. Bijvoorbeeld van sterrensporen, of foto's van vallende sterren (meteoren). Bekijk hier gratis de cursus Sterrensporen fotograferen van Nando Harmsen op Photofacts Academy.