Hoe fotografeer je de zeldzame blauwe maan?

Maar hoe fotografeer je nu zo'n mooie volle maan, liefst met een mooie en eveneens goed belichte entourage?



De maan is een lastig onderwerp om te fotograferen. Hij is namelijk veel feller/ lichter dan dat je zou vermoeden, waardoor het een uitdaging wordt om je sluitertijd goed te krijgen.



Daarbij is de maan veel kleiner dan hij lijkt. Dit kan resulteren in een piepklein, teleurstellend stipje in je foto in plaats van een massieve witte schijf vol met kraters en doortekening.





1. Inzoomen!

2. Voorgrond

3. Goed belichten

4. Voorkom trillingen

Je maakt de mooiste foto's van de maan door zover mogelijk in te zoomen als maar mogelijk is. Gebruik hiervoor het langste brandpunt dat je hebt, 300mm is dan toch wel het minimale.Ik gebruikte mijn 70-200mm objectief met 2.0 converter zodat ik op 400mm uitkwam met mijn fullframe camera. Zou ik hem op een cropcamera hebben gebruikt, dan zou de afstand (inclusief crop van 1.6) uitkomen op: 2 x 200mm = 400mm x 1.6 = 640mm. Met een crop sensor haal je dus nog meer lengte uit je objectief!Als je geen tele-objectief hebt kun je nog steeds mooie foto's maken van de maan. Je zult dan wel wat meer aandacht aan je compositie moeten besteden. Je kunt dit doen door een interessante voorgrond te kiezen of de maan als onderdeel van een interessante entourage neer te zetten.Kies bijvoorbeeld een mooie omgeving, of positioneer je op een plek waar je de maan door een mooi bladerdek, takjes of sluierbewolking heen ziet schijnen.Het probleem van het opnemen van veel omgeving in je maanfoto is dat het bijna onmogelijk is om zowel de voorgrond als de achtergrond met de maan goed belicht te krijgen.Je kunt nu twee dingen doen: kiezen voor onderbelichting waardoor je maan niet overbelicht wordt maar je omgeving wel.Een betere optie is om twee foto's te nemen en deze achteraf te combineren in de nabewerking. Zo kun je zorgen dat elk onderdeel correct belicht is. Bovendien kun je je foto's zo manipuleren dat het eindresultaat volledig naar wens is door bijvoorbeeld ook de positie en de grootte van de maan naar wens aan te passen.Een mooie maanfoto neem je bijna altijd met een statief. Omdat je zo enorm moet inzoomen kan een minimale trilling al zorgen voor zichtbare bewegingsonscherpte.Gebruik afstandsbediening of zelfontspanner om trillingen door het aanraken van je ontspanknop te verminderen. Mocht je helemaal op safe willen gaan, klap dan ook je spiegel op!