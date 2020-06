Hoe haal je het maximale uit je raw-bestanden?

Foto: Elja Trum

Als de detailverschillen niet meer boven die ruis uitkomen, dan gaan ze ook verloren. Vergelijk het met hele zachte muziek die door ruis ook helemaal wordt overstemd. Als er zowel felle lichten als diepe schaduwen zijn is de kans groot dat je niet alle details in zowel de lichte als donkere delen kunt vastleggen.Een deel van de foto raakt dan over- of onderbelicht. En als fotograaf moet je een keuze maken over wat je belangrijk vindt; de lichte of donkere delen in je foto. En daar stem je dan je belichting op af, wat je doet door onder- of over te belichten.Let ook goed op je histogram en kijk wat er aan de hand is en waar je voor kiest, of wat belangrijk is in je foto.Nu bestaat er wat onenigheid over welke manier nou het beste is om de dynamische beperkingen opt lossen. Sommige fotografen proberen het beperkte dynamisch bereik op te lossen door bewust langer of juist korter belichten.De meningen hierover zijn verdeeld, maar als je het meeste uit fotograferen in raw wilt halen, dan kun je in ieder geval alvast extra rekening houden met de belichting tijdens het fotograferen.