Hoe je als fotograaf maar 6% BTW hoeft te rekenen

Deze zeer waardevolle tip van Charlotte's Law & Fine Prints (een juridisch advieskantoor voor de creatieve sector en ondernemers) doet een manier uit de doeken waarop je maar 6 in plaats van 21 procent BTW aan je klanten hoeft te rekenen en het overige in je zak kunt steken.



Een groot verschil!

Je moet er overigens wel een kleine investering voor doen.





Zoals de meesten ondertussen wel weten hoeft over fotoboeken maar 6% btw gerekend te worden. Dit moet wel een geprint boek zijn (geen e-book).En nu komt het mooie:De fotoreportage of fotoshoot was dan ter voorbereiding van het fotoboek.Je moet dit wel duidelijk op je factuur en ook offerte vermelden. Voor de Belastingdienst moet het volstrekt duidelijk zijn dat de fotografie ten behoeve van het fotoalbum of fotoboek was.En schep hierover ook duidelijkheid in je algemene voorwaarden zodat het niet als een verrassing komt voor je klant. Er mag geen onduidelijkheid of discussie ontstaan over welk deel van het bedrag voor het fotografiewerk was en welk deel voor het album.Het kan namelijk zo zijn dat de klant (nog) niet voor een album of boek gekozen heeft en/of dat misschien helemaal niet wil! In het laatste geval zal over de fotoshoot wel gewoon 21% btw moeten worden gerekend.