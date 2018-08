Hoe krijg je diepte in een foto?

Heb je iets verkeerd gedaan? Eigenlijk niet, je wilde jouw impressies zo goed mogelijk vastleggen en toch ging er iets fout.



Bedenk dat een foto een tweedimensionale weergave is en dat het landschap als een plat vlak wordt weergegeven. Om toch de illusie van diepte aan te brengen is het vaak beter om een onderwerp op de voorgrond te plaatsen. Dat kan een boom zijn, een steen, een muurtje...



Je moet in dat geval wel dichter bij het onderwerp in de voorgrond gaan staan en het liefst werken met een groothoekobjectief.



Andere methodes om diepte in je foto te krijgen zijn:





1. Perspectief

Maak gebruik van zichtbare of denkbeeldige lijnen . Strakke of zichtbare lijnen vind je vaak in stedelijke gebieden. Denk hierbij aan wegen, daken van huizen, gebouwen of bruggen. In de natuur komen strakke lijnen namelijk minder vaak voor, maar ook daar zijn lijnen te vinden.