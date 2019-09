Hoe leg je zonnestralen vast?

Foto: Tanja Thomas. Nikon D90 met settings: f/5, 1/800, 58mm

Camera-instellingen

Het contrast in je foto's wordt bij dit soort fotografie erg hoog. Daarom is het instellen van een goede belichting best lastig. Als je wat detail in de donkere gedeeltes van je foto's wilt behouden kun je voor je belichting een donkere stam of tak als uitgangspunt nemen.De zonnestralen worden dan wel wat overbelicht waardoor je van die grote, witte gaten in je foto kunt krijgen. Dit kun je weer compenseren door een aantal stops onder te belichten. En in de nabewerking kun je (zeker als je in raw fotografeert) de schaduwpartijen weer wat ophalen om de foto wat zachter te maken.Vergeet door al het nadenkwerk over een goede belichting niet om ook op je compositie te letten. Blijf nadenken over wat je eigenlijk wilt vastleggen en concentreer je niet alleen op die overweldigend mooie zonnestralen!Als je een zonnester in beeld wilt krijgen moet je met een klein diafragma tegen de zon in fotograferen, terwijl de zon net achter een onderwerp staat. Het ligt ook aan je objectief hoe mooi die zonnester gevormd is.