Hoe maak je een goede kleurenreferentie?

De XRite ColorChecker Passport is zo'n kleurenkaart. Het is een kaart met allemaal gekleurde vlakjes erop waarvan exact bekend is hoe deze kleuren er in het echt uitzien. Daardoor kun je ze in de nabewerking heel eenvoudig terugroepen; handmatig, automatisch of via correctieprofielen.



Voor de doorsnee-fotograaf is een kleurenreferentiekaart misschien wat teveel van het goeie. Wat ook prima werkt is gewoon even een grijskaart of nog beter een witbalanskaart in beeld nemen in je testfoto.



In de nabewerking klik je erop met de pipet van het gereedschap 'witbalans' selecteren van bijvoorbeeld Lightroom of Photoshop om de beste kleurcorrectie te achterhalen.