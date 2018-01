Hoe onderscheid je je nog als fotograaf?

1. Blijf je vak evolueren

2. Focus op één specialisatie

Laten we beginnen met het goede nieuws; alleen omdat iemand een dure camera heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij/zij geweldige foto's kan maken. In feite zijn er maar heel weinig mensen die willen fotograferen in iets anders dan de automatische modus van hun camera.Wijd jezelf grondig aan het beheersen van elk aspect van fotografie. Als je je opnames volledig automatisch maakt, leer dan eerst hoe je opnames maakt in de semi-automatische en ten slotte in de volledig handmatige modus.Als je de natuurlijke verlichting onder de knie hebt, ga je verder met de flitser en andere verlichtingstechnieken buiten de camera. Blijf je ontwikkelen en daag jezelf uit om nieuwe aspecten van fotografie onder de knie te krijgen. Je zult de rest dan altijd een stap voor zijn.Net zoals de fotografiemarkt verzadigd is geraakt, geldt dat ook voor de markt in fotografiecursussen. Van websites tot lokale of online workshops; er zijn veel manieren om alles over fotografie te leren.Om te blijven evolueren en niet overweldigd te raken door de overvloed aan informatie die er is, is het handig om je aandacht eerst op slechts één aspect van fotografie te richten. Beperk ook de middelen die je gebruikt omwille van de consistentie.Deze zelfde strategie om je expertisegebieden te beperken, geldt ook als je professioneel fotograaf wilt worden. Je focus verkleinen maakt het veel gemakkelijker om snel je vaardigheden te laten groeien en je trekt dan ook klanten aan waarmee je echt wilt werken.Als je eenmaal een berg ervaring hebt opgebouwd kun je je skills en specialisaties wel gaan uitbreiden. Uiteindelijk is het natuurlijk in je voordeel als je over een zo breed mogelijk scala aan vaardigheden en ervaring beschikt. Want dat betekent dat je breed inzetbaar bent en dus veel verschillende klussen aan kunt.Als je professioneel fotograaf wordt komt er nog meer op je af en wordt van je verwacht dat je je ook gaat verdiepen in allerlei ondernemersskills.Je zult een boekhouding op moeten zetten, aan acquisitie gaan doen, opdrachten inplannen, belastingzaken regels en je geldzaken op orde krijgen. Over dit laatste heeft Elja onlangs een leuk artikel geschreven.