Hoe te focussen bij macrofotografie?

Canon EOS 5d Mark III + 100mm f/2.8 macro, ISO 400, 1/400, f/8.0

Relatief grote onderwerpen fotograferen

Bij macrofotografie is een "relatief groot" onderwerp iets wat de afmetingen van een libel of een bloem heeft. Het is nog steeds klein, maar niet op het niveau waarbij je heel veel specialistische kennis nodig hebt om een scherpe foto vast te maken.Als je onderwerp ongeveer tien centimeter of groter is, dan zou je kunnen focussen zoals je zou doen bij een bewegend onderwerp. Gebruik je automatische autofocus (AF-C of AI-Servo), zodat je camera het onderwerp blijft volgen en erop blijft scherpstellen.Zelfs wanneer je onderwerp stil blijft staan (bijvoorbeeld een bloem op een dag zonder veel wind), is het nog steeds de beste optie om continuous-servo autofocus (AF-C of AI-Servo) te gebruiken.Dit omdat het onmogelijk is om zelf je camera onbeweeglijk vast te houden, waarbij elke minimale beweging meteen zichtbaar wordt op zo'n korte afstand van je onderwerp.Het grootste probleem hier is dat snel bewegende onderwerpen nog steeds niet zo makkelijk zijn om op scherp te stellen, en daar is niet veel aan te doen.De enige remedie is om meerdere foto's achter elkaar te nemen - bijvoorbeeld in de burstmodus - aangezien het slechts een fractie van een seconde kan zijn waarop je beeld perfect gefocust is. Dit wil je natuurlijk niet missen.