Hoe zet je een landscape foto om in portrait formaat?

Het resultaat is nog steeds niet erg mooi, er is veel teveel loze ruimte aan de bovenkant van de foto. Voor een tijdschrift zou hij eventueel nog wel bruikbaar zijn, je zou er dan een heel stuk tekst in kwijt kunnen.



Vaak lenen landscape-portretfoto's zich beter voor een vierkant formaat (verhouding 1:1) als je ze omzet, dan als portrait. Goed nadenken voor je de foto maakt is dus een handiger optie!





Conclusie

Cursus Photoshop op Photofacts Academy

Een echt mooie oplossing is er dus niet om een landscape-portretfoto om te zetten naar portrait. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, want er zijn ook landscape foto's die zich wél prima lenen voor een staand formaat.Mocht je leuke alternatieve oplossingen of methodes voorhanden hebben, dan zijn deze uiteraard zeer welkom in de comments!En mocht je meer willen weten over Photoshop, dan is de cursus Photoshop voor beginners van expert Johan Elzenga op Photofacts Academy waarschijnlijk wel iets voor je.