In 5 stappen naar mooie strobistfoto's

Camera-settings: 1/125, ISO 160, f/5.6, 40 mm - Foto: Pok Producties

1. Flitsers

2. Statief

Je kunt met elke reportage aan strobistfotografie doen. De flitser hoeft niet in staat te zijn via TTL (Through The Lens) te communiceren met je camera. Wat wel van belang is, is dat je de flitser handmatig kunt instellen.Het is handig als je je reportageflitser op een statief zet en op wat grotere hoogte. Richt de flitser vervolgens wat naar beneden voor een natuurlijke belichting. Als je je flitser niet direct op je statief kunt monteren is het handig om een parapluhouder te monteren.Ook al gebruik je geen paraplu om doorheen of tegenaan te flitsen, dan geeft het je toch de mogelijkheid je flitser op je statief te bevestigen. Hierdoor kun je je flitser dan ook naar boven of naar beneden richten.