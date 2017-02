In 9 stappen je eigen moderne Vermeer-fotoportret

Even een foto maken van jezelf voor op je sociale media, dat doen we allemaal tegenwoordig. Met onze familie en vrienden delen we de mooiste portretten.



In de 17e eeuw was dat niet voor iedereen weggelegd. Wie het kon betalen liet zijn familieportretten schilderen door grote meesters als Rembrandt, Vermeer en Frans Hals.



En wees eerlijk; wie is er nu niet onder de indruk van de prachtige lichtwerking (vaak met een simpele raamverlichting van de zijkant) op de portretten van onze grote meesters uit de gouden eeuw in het Rijksmuseum?



Deze manier van fotograferen met rembrandtesk of atmosferisch licht (ook wel picturalisme genoemd) is inmiddels een trend geworden. Fotografie betekent letterlijk schrijven met licht.



Voor de kunstenaars uit de Gouden Eeuw was licht ook heel belangrijk in hun werk. Op hun schilderijen gaven ze met lichtpuntjes heel precies hun verschillende afgebeelde modellen uitdrukking.



De belichting is heel flatteus, omdat het gezicht slanker oogt en de jukbeenderen meer definitie krijgen. Een portret dat anders misschien vrij gewoontjes was geweest wordt hierdoor sfeervoller en intrigerender.





Kerstens, Banning, Olaf, van Meene

Goede inspiratiebronnen zijn wellicht de foto's van Hendrik Kerstens . Zijn werk wordt vaak geassocieerd met de schilderijen van Johannes Vermeer.Maar ook fotograaf Jan Banning hanteert soms de stijl van de Hollandse meesters, onder andere bij zijn foto van een meisje met hoofddoek. En ook Erwin Olaf deed het voor modemerk The People of the Labyrinths.De jonge vrouwen van Hellen van Meene hebben eenzelfde uitstraling. Omdat van Meene niet in een studio werkt en alleen daglicht gebruikt krijgen haar foto's vanzelf dat effect, zegt ze zelf.Fotografe Suzanne Jongmans maakte portretten van een jong meisje met witte mantel. Ze maakte de mantel van schuimrubber en gouddraad en verdiende een fortuin met de verkoop van haar foto's.Op deze beroemde foto van Kerstens genaamd 'Bag' lijkt zijn model een oud-Hollands kapje te dragen. Hij maakte dat echter gewoon van een plastic zak…