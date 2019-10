Insecten fotograferen in de herfst of winter?

Kevers

De keversoort is ook vrij bekend natuurlijk. Ze leven overal ter wereld, alleen niet in de poolstreken. Ze zijn vaak bolvormig met relatief korte antennes. Een eigenschap die ze allemaal delen is hun sterke bepantsering. De voorste vleugels zijn hiervoor omgevormd tot pantser, dat het kwetsbare lijf beschermt.Die bepantsering zorgt er wel voor dat ze traag vliegen (8 km/h, in tegenstelling tot vlinders die wel 50km/h halen). Er leven in Nederland zo'n 4000 kevers, dus keuze genoeg als je nog een model in de natuur zoekt.Ver van huis hoef je dan echt niet, want in elke tuin waar wat planten in staan (tenzij volledig 'geasfalteerd' of betegeld natuurlijk..) vind je wel kevers. Het meest opvallend zijn de lieveheersbeestjes, die vaak in de omgeving van bloeiende planten te vinden zijn. Maar ga je op je knieŽn tussen de planten, dan zul je zeker ook nog andere soorten aantreffen.Wat saai zwart of grijsgetinte soorten moeten het van hun markante vorm of vervaarlijke uiterlijk hebben. En weer andere keversoorten hebben een mooie, metaalachtige glans of ze zijn prachtig gekleurd. Maar ook in open bosgebied waar rottend hout ligt zijn weer andere keversoorten te vinden.Een goede methode om ze te vinden is door het hout om te draaien. Naast veel andere insecten (en soms zelfs hagedissen) zul je hier ook veel kevers aantreffen. De meeste kevers trekken zich niets aan van fotografen, ook niet als die pal voor hun neus op de grond gaan liggen.Kevers die tussen de planten of op bloemen leven zijn vaak gemakkelijker te fotograferen. Lieveheersbeestjes bijvoorbeeld, bewegen vaak wat traag heen en weer op een stengel en zijn goed te volgen met je macrolens.