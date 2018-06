Kill your darlings - selecties maken

Het moeilijkste aspect van fotografie. Is dat de compositie? De nabewerking? Be- of verlichting? Voor mij - en ik weet zeker voor velen met mij - ligt het probleem op een ander niveau. Keuzes maken. Want wat is nu uiteindelijk dé beste foto?



Of het nu een weekje vakantie is, een dag lang op een bruiloft fotograferen óf een 'snelle' portretklus: je komt eigenlijk altijd met meer beeld thuis dan je strikt noodzakelijk wilt hebben. In het digitale tijdperk mag je dat wel een understatement noemen.



De uitdaging ligt in het beperken van de uiteindelijke selectie. Regelmatig zie ik (veelal beginnende) fotografen of modellen het resultaat van een shoot posten. Twintig of meer foto's van 'dezelfde' setting of pose. Zonde, want het beeld verliest aan kracht door de veelvoud. Less is more!



Maar hoe kom je tot de beste selectie? Ik deel wat op zich staande tips, waar ik in ieder geval wat aan heb en die je wellicht kunnen helpen:





Hou je in (1)

Oké, het meest flauwe advies als eerste: als je tijdens de shoot al kritischer bent, kom je met minder beeld thuis en word je selectie ook eenvoudiger. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, absoluut.In mijn geval is mijn analoge fotografie een soort therapie: op een stedentrip bijvoorbeeld neem ik steevast alléén een analoge camera mee en één rolletje (36 foto's) per dag. Je traint je dan in het beter kijken (en je gaat meer genieten van de reis ook, trouwens), in plaats van klakkeloos te klikken!