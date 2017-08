Kleding voor shoots regelen

Groene trui (8 euro)

Een model heeft meestal niet al te veel kleding die niet voor alledaags gebruik is. Zeker als het geen professioneel model is, maar een bekende die je vraagt om voor je te poseren.Natuurlijk is het altijd goed een model te vragen of ze kleding heeft die past bij de uitstraling die je zoekt. Soms heeft zo'n model zelf iets passends liggen en soms weet ze bij vriendinnen iets te lenen. Vaak ook niet, vandaar dat ik tegenwoordig zelf ook een kledingkast in de studio heb staan.Die kledingkast moet dan natuurlijk wel gevuld worden. Gelukkig kwam ik een tijdje terug de site Unitedwardrobe tegen. Het is een soort Marktplaats voor kleding, je kunt er vaak voor een paar euro per stuk leuke kleding en accessoires kopen.Ik heb er al aardig wat kleding gekocht. Je kunt op de site vlotjes door grote hoeveelheden kleding scrollen en zo betaalbare kleding voor je shoots vinden.