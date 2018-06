Laat je model nu eens níet in de lens kijken!

Laat je model nu eens net in de lens kijken!

Zoals je waarschijnlijk weet, ben ik geen groot fan van het hanteren regels in de fotografie. Fotografie is een kunstvorm en zolang het verhaal verteld wordt, gaat het goed. Ik denk zelfs dat juist door het overtreden van regels het verhaal veel beter of interessanter kan worden verteld.



En van die regels de veel fotografen hanteren, is dat een model altijd in de lens zou moet kijken. Naar mijn idee krijg je echter een veel betere foto, door je model soms juist niet in de lens te laten kijken.



Zoals je in onderstaand opname kunt zien, zit er meer spanning in de foto dan wanneer het model wl in de lens zou kijken.