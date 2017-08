Less is more; stel kwaliteit boven kwantiteit

Bliksem is net zo lastig te fotograferen als vuurwerk, misschien zelfs nog wel lastiger. Bliksemschichten zijn namelijk nog onvoorspelbaarder, je weet nooit wanneer zo'n ontlading zich laat zien.



Wat vaak goed werkt is dat je het onweer een tijdje aanziet zodat je ongeveer weet waar de meeste activiteit is. Richt vervolgens je camera in die richting en begin te fotograferen.



Het beste kan je de camera aansluitend door laten fotograferen (met lange sluitertijd of in de bulb-stand met afstandsbediening). Wachten en dan pas afdrukken gaat niet lukken, je bent dan altijd te laat! Je kunt ook een zogenaamde Lightning Trigger gebruiken, bijvoorbeeld de Joopic Cambuddy pro. Zie hier het artikel over het fotograferen van bliksem.



Een goede uitgangs-instelling voor bliksem waar je vanuit kunt gaan en vervolgens verder verfijnen is: F/22 met een sluitertijd van 1 seconde en een ISO-waarde van 100 als je een serie foto's achter elkaar maakt in de hoop de bliksem te vangen.



Door de lage ISO-waarde en klein diafragma lukt het met deze instellingen ook om een langere belichtingstijd van bijvoorbeeld een halve minuut te hanteren overdag zonder gebruik te hoeven maken van ND-filters.