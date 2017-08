Licht beheersen uit de reportageflitser

Bij extreem tegenlicht kan een flitser je model perfect oplichten

Camera op Av- of A, flitser op TTL

Camera op Av- of A, flitser op Manual

Camera op Tv- of S, flitser op TTL

Camera op Tv- of S, flitser op Manual

Camera op Manual, flitser op TTL

Av of A staat voor diafragmavoorkeuze (semi-automatishe stand). Dit is een goede keuze als je graag controle wilt houden over je scherptediepte.Bijvoorbeeld bij een portret met bestaand licht. Dit kan nog weleens misgaan omdat het niet met alle camera's even makkelijk is om de TTL-flitsintensiteit te regelen.Met de flits-belichtingscompensatie kan je vaak de hoeveelheid flitslicht nog wel afregelen. Maar als je steeds van compositie verandert zal de TTL flitsmeter steeds een andere waarde meten.En dan zul je dus ook steeds je flitslichtcompensatie moeten aanpassen. Niet handig.Als je met bestaand licht een serie portretten wilt schieten is diafragma-voorkeuze en een handmatig ingestelde invulflits een goede keuze.Zorg er dan wel voor dat je sluitertijd die door je camera automatisch berekend wordt je flitssynchronisatie-snelheid niet overschrijdt. Verlaag eventueel je iso-waarde om onder die maximale sluitertijd (vaak 1/250e seconden) uit te komen.Of gebruik high speed sync als je flitser en je camera dat ondersteunen. Maak eerst een aantal testfoto's om te kijken of je de juiste flitsintensiteit te pakken hebt en vervolgens schiet je je serie.Je hoeft je nu geen zorgen te maken over je compositie die dan weer eens wat ruimer en dan weer wat krapper is zodat je belichting steeds in de war gestuurd wordt.Tv of S staat voor sluitertijdvoorkeuze. Deze optie is bijvoorbeeld handig als je een heel lange sluitertijd wilt combineren met flitslicht dat je onderwerp bevriest.Zo combineer je een rij rijdende auto's en de lange streep lichtjes, veroorzaakt door de kop- en achterlampen van de auto's, met een model dat in het donker langs de kant van de weg staat.Richt je flitser op je model (flitser het liefst los van de camera, bijvoorbeeld op een statief). De korte flitstijd bevriest je model, ondanks de lange belichtingstijd van soms wel dertig seconden.Je zult wel wat moeten testen met je flitsbelichtingscompensatie om tot een goede balans te komen tussen je bestaande en flitslicht.Als je een setup wilt doen zoals bij bovenstaande combinatie, dan is een handmatige flitsinstelling idealer.Stel dat je bij zonsondergang het prachtige oranje en zachte licht wilt vastleggen, maar daarbij ook een model goed wilt uitlichten met een flitser. Het beste kan je dan de camera op statief zetten en eerste een tijdopname zonder flits maken.Bekijk de belichting en check of die naar je zin is. Pas je belichting net zolang aan tot je histogram er perfect uitziet. Daarna plaats je je flitser op statief en richt je hem op je model.Stel de flitsintensiteit handmatig in en test net zolang tot zowel je model als de achtergrond mooi in balans worden belicht.Je camera zet je vaak in de handmatige stand (M) als het bestaande licht constant is of in een studio-omgeving, waar het licht natuurlijk ook niet verandert.Je hoeft nu niet meer te vertrouwen op de belichtingsmeter van je camera. Het TTL-systeem heeft in dit geval niet veel voordelen. Het TTL-flitssysteem meet door de lens en zal dus erg afhankelijk zijn van je compositie.Staat je model voor een donkere achtergrond, dan zal je flitser een grote flits geven om de donkere achtergrond te compenseren. En je model overbelichten. En als je inzoomt op je model, wordt daardoor je model ineens wel goed belicht door je flitser.