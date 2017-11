Maak zelf zelf een goed getimede actiesportfoto

Zelfs bij een portretfoto is het belangrijk om op het juiste moment af te drukken. De mooie intense blik in de ogen van een model geeft aan dat er interactie plaatsvindt tussen fotograaf en model. En wie kent niet de foto's van de Franse straatfotograaf Henri Cartier-Bresson die bekend stond om het vastleggen van het ultieme moment.



Waar timing zeker het verschil maakt tussen een kiekje of een geslaagde foto is bij actie- of sportfotografie. Of het nu om een internationaal sportevenement gaat of om je nichtje die juichend haar vuistje in de lucht steekt na een gewonnen wedstrijd van de plaatselijke zwemvereniging.



Alles draait om het juiste moment. Laten we dit voor het gemak het perfecte moment noemen in plaats van het perfecte plaatje (dit laatste bestaat in mijn ogen namelijk niet).





Timing

Zorg in ieder geval dat je op tijd klaar staat om je foto's te maken en je niet op het allerlaatste moment je camera moet instellen. Maak bijvoorbeeld van tevoren een paar testfoto's en controleer op correcte belichting. Corrigeer eventueel waar nodig;



Weet wat je kunt verwachten en positioneer je op die plek waar je de aktie verwacht of waar je de gezichten van de betreffende persoon of personen kunt zien;



Ben alert en reageer tijdig. Kijk vroegtijdig door je camerazoeker en volg met het focuspunt van je camera de aktie. Laat je hierbij niet afleiden door mensen of situaties om je heen. Houdt wel altijd je eigen en andermans veiligheid in de gaten, die staat namelijk altijd voorop.



Kijk met het andere oog als waarmee je door je zoeker kijkt altijd naar je omgeving. Laten we maar zeggen dat je dit met een scheef oog doet;

Voorbereid zijn betekent ook dat je je wijsvinger rustig op je ontspanknop houdt. Tracht relaxed te zijn zodat je, als het moment daar is, snel maar rustig afdrukt. Veel mensen drukken hun ontspanknop te hard en abrupt in waardoor er een grote kans is op bewegingsonscherpte. Het zou jammer zijn als je op het goed moment afdrukt maar je foto onscherp is.

Verhaal vertellen

Voorbereiding

Inspiratie

Camera-instellingen

Om dit perfecte moment vast te kunnen leggen zijn wel een aantal zaken van belang. Zo heb je in ieder geval een camera nodig die snel genoeg is. Met snel genoeg bedoel ik een camera-/lenscombinatie die snel kan autofocussen en op z'n minst met 6 beelden per seconde kan fotograferen.Alle andere aspecten die een rol spelen zijn fotograaf gerelateerd en dus zeker niet minder belangrijk. Voorbereiding is daar een zeer belangrijke factor in. In dit artikel vind je ook een aantal tips voor een perfecte timing bij actiefotografie De perfect getimede foto heeft ook alles te maken met een verhaal vertellen. Het gaat er namelijk om dat je je het ultieme moment herinnert als je later de foto bekijkt. Dat is precies wat een dergelijke foto voor je doet: emotie naar boven brengen die de kijker of de sporter op dat moment ook voelde.Nu je bovenstaande weet kan ik je meenemen naar zaterdag 15 juli 2017 en wel het Nederlands Kampioenschap atletiek in Utrecht. Het betreft hier Dana´d Prinsen, de nieuwe Nederlands Kampioene op de 800 meter.Vooraf een belangrijk aspect om je te realiseren:had deze foto kunnen maken. Ook bij een dergelijk evenement is het namelijk mogelijk om vanachter de reling langs de atletiekbaan op de juiste plek dit moment vast te leggen.Als je kijkt naar voorbereiding wist ik vooraf dat Dana´d een grote kans had om de finale 800 meter te winnen. Ik was dus vanaf de start gefocussed op haar. Nu wist ik ook dat Dana´d iemand is die blij en geŰmotioneerd zou kunnen reageren dus had ik al een foto in mijn hoofd zoals hier getoond.Ik positioneerde me een tiental meters achter de finishlijn. Voor de goede orde: twee meter achter me was de reling waarachter andere fotografen en toeschouwers met hun camera stonden. Eigenlijk dus dezelfde hoek en positie om deze foto te maken.Wat maakt nu het verschil? In ieder geval niet de plek om als fotograaf te staan en ook niet de camera. Ik zag namelijk bijna allemaal spiegelreflexcamera's met een telelens die deze situatie aan zouden moeten kunnen.Het verschil werd echter gemaakt door mijn voorbereiding, alertheid, timing en juiste camera-instellingen. Zaken die gerelateerd zijn aan jou als fotograaf.Toen 100 meter voor de finish al duidelijk was dat Dana´d zou gaan winnen richtte ik mijn camera op haar en bleef haar met mijn continue autofocus volgen. Tien meter voordat ze over de finish kwam begon ik al te fotograferen.Ik zag haar arm namelijk al van blijdschap al omhooggaan. Ik stopte echter niet met fotograferen toen ze de finishlijn gepasseerd was. Wat veel fotografen wel deden. Er moest namelijk nog een mooie ontlading komen, en die kwam ook zoals voorzien. Haar vooruitgestoken vuist gebald kwam alle emotie naar buiten. Ik had mijn foto haar familie ook! ☺Hopelijk inspireert deze foto jullie ook tot het maken van een mooi getimede actie- of sportfoto. Veel plezier en succes.Klein detail: deze foto werd door de organisatie en fans gekozen tot beste sportfoto van het Asics NK Atletiek. Niet zozeer om de actie maar om de perfecte timing.Sluitertijdvoorkeur, 2/3 stops overbelicht (in verband met fel zonlicht), 1/2000 seconde, F4.5, ISO 500, Brandpunt 200mm, AI Servo (continue autofocus), centrale focuspunt actief (is het meest nauwkeurige AF-punt), Burst mode (meerdere beelden per seconde), belichtingmethode: Central Weighted.