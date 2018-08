Materialen gebruiken in je fotoshoot

Styling is naar mijn mening een zeer belangrijk onderdeel van elke fotoshoot. Maar hoe style je? Wat gebruik je en is het duur?



In alle eerlijkheid; je kunt het zo moeilijk of zo duur maken als je zelf wilt, the sky is the limit, zeg maar. Naar mijn mening hoeft het echter niet altijd duur te zijn. De simpelste dingen kunnen vaak juist het grote verschil maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende opname: