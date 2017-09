Meer vogelfotografie-tips

Kerkuil

De Kerkuil laat zich overdag in Nederland niet of nauwelijks zien. Hier heb ik gebruik gemaakt van een lichtopstelling. De foto is mede door het aanbieden van voer geregisseerd.Ik gebruikte een iso-waarde van 2000 voor het krijgen van een sluitertijd van 1/100ste seconde. Verre van ideaal natuurlijk, maar als de uil even niet beweegt en je hebt de camera goed ondersteund kan het net. Adres is net als bij de steenuilen opvraagbaar.