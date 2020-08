Modellen voor je fotoshoot; wat is je eigen niveau?

Model Janine, gevonden via via

Cursus Fotoshoot onder Controle

Naarmate je verder komt zul je steeds andere eisen gaan stellen aan je modellen. Wat eerst nog perfect was, is nu ineens toch wel een beperking. Dus je moet een level hoger, maar hoe doe je dat?Wel hier kan absoluut een keer een betaalde sessie om de hoek komen kijken. Als je merkt dat je met TFP niet meer de juiste modellen kan vinden, dan is een model inhuren absoluut een goede optie.Ik heb dit zelf ook een paar keer gedaan omdat ik ook merkte dat ik enorm vast zat met mijn foto's.Wat je meteen zal merken is dat het werken met een professioneel model radicaal anders zal zijn dan met een beginnend model.Als je een beetje mazzel hebt dan geeft ze ook wat adviezen over bijvoorbeeld het coachen van het model en helpt ze met het zoeken naar de juiste poses. Vergis je niet in de boost die dit je kennis kan geven.Wat je meteen na zo een sessie zal merken is dat je enorm enthousiast wordt, de foto's op zijn best bewerkt en bij het plaatsen online zullen de likes je om de oren vliegen (tenminste als alles goed gaat).Maar ook zul je nu merken dat je wat minder moeite zal hebben om modellen voor de lens te krijgen die iets meer ervaring hebben, ze zien nu immers dat je mooie foto's kan maken van een professioneel model.Maar je kan ook bij je sessies bijvoorbeeld eens gaan denken aan het zoeken naar samenwerkingen. Met een stylist of een haarstylist en langzaam maar zeker zul je merken dat je foto's steeds beter worden, jijzelf meer zelfverzekerd en modellen die willen dan wel.Wees op een gegeven moment trouwens ook niet bang om aanvragen te weigeren, tenzij ze betalen voor de sessie. Je kan ze nu ook echt iets geven wat absoluut het geld waard is.Ik ben zelf ook op een gegeven moment veel strenger geworden met TFP-sessies, als het mijn portfolio niet echt een boost gaf, dan was het niet mogelijk. Tenzij het model de sessie gewoon betaalde.Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoto onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.