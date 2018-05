Mooi en grappig: camerahacks waar je echt wat aan hebt

Op internet is bepaald geen gebrek aan hapklare en bijna identieke video's over zowel fotografie als video-hacks. Deze video is echter een uitzondering.



Matt Dennison en Jason Lucas , en hun filmproductiebedrijf, IFHT, geven hierin op een zeer leuke manier hun favoriete apparatuur tips op een no-nonsense manier.



IFHT heeft ook een comedy-kanaal op YouTube, dus het is verfrissend om een ​​echt leuke video over dit onderwerp te zien. De tips zijn eenvoudig en over het algemeen handig voor iemand die van beginnend naar professioneel niveau gaat.



Ze beginnen met het paroderen van de gangbare en keer op keer gebruikte hacks zoals het smeren van vaseline op je lens en de geijkte trucs om flares te creŽren, et cetera.