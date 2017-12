Nikon Tips voor een mooi kerstportret

Mike Wallace, hoofdbakker, staat voor meer dan 100 van zijn huisgemaakte kerstcakes. Foto: Paloma Parrot: D7500, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR: Dit krachtige, compacte, allround DX-zoomobjectief dekt probleemloos een bereik van groothoek tot tele, waardoor dit geschikt is voor de meeste opnamesituaties, van intieme portretten tot reisfotografie.



Nikon's indrukwekkende vibratiereductie zorgt ervoor dat beelden altijd scherp zijn, terwijl de lichte behuizing van het objectief goed in evenwicht is met de camera;

Nikon's indrukwekkende vibratiereductie zorgt ervoor dat beelden altijd scherp zijn, terwijl de lichte behuizing van het objectief goed in evenwicht is met de camera;

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G Dit lichtsterke vast-brandpunt-objectief van 50 mm heeft een groot maximaal diafragma van f/1.4 dat ideaal is voor opnamen bij weinig licht of wanneer een kleine scherptediepte gewenst is. Het is ook voorzien van Nikon's exclusieve Silent Wave Motor (SWM) voor een snelle, stille autofocus.

Paloma Parrot over haar serie: "Als portretfotograaf ben ik op zoek naar fotoapparatuur met een zeer accurate onderwerpherkenning en uitmuntende prestaties die me de vrijheid en mogelijkheid bieden om het verhaal van de gefotografeerde over te brengen met slechts één camera en één objectief.Beide objectieven die ik voor deze serie heb gebruikt, boden me de flexibiliteit om intieme portretten te fotograferen, terwijl ik deze mensen in het hart van hun werkomgeving plaatste om hun rol in de feestelijkheden rond de kerst vast te leggen."Paloma Parrot maakte de foto's met Nikon's nieuwe topmodel DX-formaat D-SLR, de D7500, en de volgende NIKKOR-objectieven: