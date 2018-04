Online Back-up: Backblaze versus Crashplan Pro

Ongeveer een maand na installatie had Backblaze alle bestanden (ruim een miljoen) in zijn online back-up staan. Crashplan -die exact even vaak aangestaan heeft n drie maanden extra de tijd had- is nog steeds amper verder gekomen.



Niet onbelangrijk: de tragere snelheid van Crashplan zal je waarschijnlijk ook behoorlijk in de weg zitten mocht je de back-up nodig hebben. Stel je voor dat het maanden duurt voordat je jouw back-up eindelijk herstelt hebt.





De kosten zijn uiteraard belangrijk. Backblaze is met 5 dollar per maand prima te betalen. Als je direct 2 jaar afneemt betaal je 95 dollar (wat neer komt op 3,96 dollar per maand). In mijn ogen is dat een schijntje voor een veilige back-up op het internet.Crashplan was voorheen goedkoper. Je kon met het Family-plan maar liefst 10 computers back-uppen voor een euro of 80 per jaar. Onbeperkt. Ideaal als je zoals ik twee computers thuis hebt, een laptop en een computer op kantoor.Inmiddels hebben zij hun prijzen aangepast. Je kunt alleen nog maar een Crashplan Pro abonnement nemen en dat kost je 10 dollar per maand per computer. Hierdoor is Backblaze dus de goedkopere optie geworden.Bij een back-up van al je data is veiligheid natuurlijk ook belangrijk. Beide bedrijven hebben dit echter goed op orde. De data wordt versleutelt verzonden en is alleen in te zien wanneer je over de inloggevens beschikt.In mijn ogen zou trouwens een twee-factor authenticatie niet onverstandig zijn voor dit doel. Wat dat betreft hebben beide diensten ook nog wel mogelijkheden om te verbeteren.Er is n belangrijk nadeel aan Blackblaze. Als data dertig dagen niet beschikbaar is, dan wordt deze verwijderd. Verdwijnt een bestand op je computer en ontdek je dit niet, dan zal na 30 dagen ook het bestand uit je back-up verdwijnen.Dit geldt ook als je bijvoorbeeld externe drives mee neemt in je back-up. Dat kan prima, maar je moet er dus wel voor zorgen dat die drives minimaal eens in de dertig dagen aangesloten zijn op je computer om de back-up te behouden.Crashplan heeft hier geen last van en zorgt ervoor dat ook verwijderde bestanden onbeperkt beschikbaar blijven.Backblaze is dus goedkoper en veel sneller. Wat mij betreft is de keuze duidelijk en zelf ben ik dus ook over gestapt naar Backblaze. De traagheid van Crashplan is echt een belangrijke factor, want je wilt er bij een crash niet achter komen dat je bestanden nog lang niet allemaal in je back-up stonden. Backblaze gratis proberen (aanrader) of toch Crashplan gratis proberen