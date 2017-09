Pentax K-1 ideaal voor sterrenfotografie

f/3.5, 165 seconden, 1100 ISO @ 15mm

Astrotracer functie

Bij het maken van beelden van de nachtelijke sterrenhemel, worstelen wij als fotografen altijd met onze sluitertijden. Als vuistregel moet je met een groothoeklens altijd een sluitertijd aanhouden die korter is dan 30 seconden.Bij langere sluitertijden worden de sterren niet meer weergegeven als punten, maar veranderen ze in korte strepen. We gebruiken hiervoor lichtgevoelige lenzen (dit is vaak niet de goedkoopste optie) om binnen deze 30 seconden te blijven, of we verhogen de ISO, wat weer tot ruis in het uiteindelijke beeld kan leiden.Dankzij de astrotracer functie van de Pentax K-1 behoort deze strijd tot het verleden. De camera bevat een ingenieus systeem dat extra hardware onnodig maakt en toch in staat is om een perfect beeld van bijvoorbeeld de melkweg te maken.De K-1 bevat een beeldsensor die verbonden is aan het 5-assige stabilisatie mechanisme. Dit systeem is bij reguliere fotografie goed voor ongeveer vijf stops winst.Dit stabilisatie mechanisme, in combinatie met zijn ingebouwde gps-module en het aanwezige digitale kompas, vereenvoudigt astrofotografie van hemellichamen zonder dat je een zogenaamde equatoriale telescoop nodig hebt.De K-1 berekent op basis van de gegevens van gps-satellieten en de richting en horizontale/verticale kantelhoek van de camera hoe de hemellichamen bewegen.Vervolgens synchroniseert de camera uiterst nauwkeurig de beweging van de beeldsensor met die van de hemellichamen. Omdat de K-1 zelfs bij lange belichtingstijden sterren zonder strepen vastlegt, kun je zwakke sterren - die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn - haarscherp fotograferen.