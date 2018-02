Privacy: AVG voor fotografen

Foto: Iz Zy

Wat gaat er voor fotografen veranderen?

Als je mensen fotografeert verwerk je. Een herkenbare foto is al een persoonsgegeven. Daarnaast verwerk je ook nog andere persoonsgegevens zoals een naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Die verwerk je in facturen in e-mails op je computer of zelfs op andere systemen.Voor het online opslaan of e-mailen van persoonsgegevens (foto's of data over je klant) heb je eennodig met de desbetreffende online-, e-mail- en/of hosting/cloud-dienstverleners waar je zaken mee doet.Een verwerkersovereenkomst is een contract waar in opgenomen staat dat de andere partij de gegevens niet verder zal bewerken dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Probeer zo'n verwerkersovereenkomst op te vragen of laat er anders zelf een opstellen.Als je persoonsgegevens verwerkt heb je ook eennodig. Je moet namelijk aan de 'betrokkenen' (de personen van wie de gegevens zijn) vertellen wat je met die gegevens doet. Een privacyverklaring mag niet in documenten met andere informatie, zoals algemene voorwaarden, 'verstopt' zitten.