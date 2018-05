Privacyverklaring generator voor de AVG; ook voor fotografen nodig

Foto: Iz Zy

Privacyverklaring en Verwerkersovereenkomst

Wat moet erin staan?

Welke en met welke doelen je persoonsgegevens verwerkt;



Of hier een wettelijke basis voor is (bijvoorbeeld bewaarplicht);



De bewaartermijn voor elk soort persoonsgegeven;



Met welke derde partijen je persoonsgegevens deelt;



Hoe de betrokkene een klacht kan indienen bij het AP;



Hoe je toestemming vraagt voor het krijgen van persoonsgegevens;



Dat betrokkenen hun toestemming altijd mogen intrekken;



Hoe betrokkenen hun persoonsgegevens altijd mogen inzien, wijzigen, verwijderen en meenemen;



Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon bij je organisatie voor privacy- en gegevensbescherming.

Privacyverklaring generator

Als fotograaf heb je in ieder geval een goedenodig. Je moet namelijk aan de 'betrokkenen' vertellen wat je met zijn of haar gegevens doet.Voor het online opslaan of e-mailen van persoonsgegevens (foto's of data over je klant) moet je ook eenhebben van de desbetreffende online-, e-mail- en/of hosting/cloud-dienstverleners waar je zaken mee doet.Een verwerkersovereenkomst is een contract waar in opgenomen staat dat de andere partij de gegevens niet verder zal bewerken dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven.Probeer zo'n verwerkersovereenkomst op te vragen of laat er anders zelf één opstellen. In dit eerdere artikel kun je lezen wat dit is en wanneer je zo'n overeenkomst nodig hebt.Als (professioneel) fotograaf lever je goederen (foto's) en/of diensten (fotoshoots) aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig. Wat je met deze gegevens doet, vertel je aan je klant in een. Hiertoe ben je ook wettelijk verplicht.De specifieke eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gesteld aan wat er in ieder geval in een privacyverklaring moet staan worden keurig in je document vermeld. Dit zijn onder andere:Start hier de de privacyverklaring generator , vul de gegevens in, sla het document op als PDF en maak er een verwijzing naartoe vanuit je website.Er wordt automatisch een basistekst voor je gegenereerd in voor klanten begrijpelijke taal. De tekst voldoet aan de nieuwe AVG en is bovendien toegespitst op je bedrijf, omdat je zelf de gegevens ervoor invoert.