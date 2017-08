Sfeer neerzetten in je foto

Het moodboard deel ik uiteraard ook vooraf met het model. Dat kan via Pinterest ook zo dat je model ook foto's kan toevoegen aan het moodboard. Zo heb je beide al een idee van wat de bedoeling is van de shoot.



Op de dag van de shoot print ik de foto's ook uit, zodat ik ter plaatse ook nog even kan kijken en zo een idee op te doen voor een nieuwe pose of situatie.



Voor de shoot die ik afgelopen maandag had was ik op zoek naar een soort horror/mystery sfeertje. Een beetje duister en vervreemdend.





Model

Aankleding

De handigste methode om een model te vinden vind ik tegenwoordig het plaatsen van een oproepje op Facebook. Als je niet iemand zoekt uit je eigen kennissenkring, dan zijn er handige Facebook groepen waar modellen, fotografen en visagisten elkaar kunnen vinden.Danien, het model uit deze shoot, had ik al een paar keer eerder voor de camera gehad. Zij leek me goed te passen bij dit concept, dus heb ik met haar contact opgenomen met de vraag of ze zin had in een dergelijke shoot en dat had ze.In je moodboard zie je waarschijnlijk ook een bepaalde kledingstijl terug. Kleding en accessoires zijn natuurlijk belangrijk in een shoot, zeker als je een bepaalde sfeer wil neerzetten.In mijn moodboard kwam één ding duidelijk terug in elke foto: een lange witte jurk. Het kan natuurlijk zijn dat je model precies zoiets heeft liggen als jij voor ogen hebt, maar vaker is dat niet zo. Vandaar dat ik zelf op zoek ben gegaan naar een passende witte jurk.Voor het vinden van kleding gebruik ik de site United Wardrobe . Op deze site kan iedereen zijn of haar kleding en accessoires verkopen. Een soort Marktplaats, maar dan voor kleding.Voor 15 euro kocht ik hier een jurk die voldeed aan mijn moodboard; lang en (vrijwel) wit met een beetje vintage uitstraling. Het duurt een vaak paar dagen voordat iets opgestuurd wordt, dus let er op dat je tijdig iets uitkiest.