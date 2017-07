Starten met vloggen

Wat komt er bij kijken?

Wat hierboven al geschreven is heb je geen schrijf talent nodig maar video talent. Als vlogger moet je goed voor de dag komen en jezelf durven presenteren en niet bang zijn voor de camera.Nu weet ik dat veel fotografen liever heel veilig aan de andere kant van de lens staan in plaats van voor de lens staan ze er liever achter. Geef ik ze geen ongelijk in. Maak het je in het begin dus niet te moeilijk begin klein en peil de reacties van de kijkers.Vinden ze het leuk dan is dat een opsteker en kun je er mee verder. Mijn persoonlijke mening is dat je ook best in je eerste vlogs om advies en zo mag vragen, uiteraard opbouwend advies om een volgende vlog nog beter te doen dan de eerste. Alle begin is moeilijk en eng.Naast je video talent heb je een computer nodig met video editing software er op, ik laat hier in het midden of dat een Windows computer of een Apple Mac is, voor beide platformen is er online (voldoende) gratis te vinden om je eerste Vlogs mee te bewerken.Als je eenmaal de smaak te pakken hebt gekregen of al iets met video doet voor je klant(en) dan kun je daar mee aan de slag. Begin je er mee dan kun je met de gratis variant kennis opdoen en later kun je altijd nog besluiten om een licentie van iets aan te schaffen of het gebruiksrecht te huren per maand / jaar.Voor het monteren heb je wat technische skills nodig, kom je er niet uit dan zijn er vast wel mensen in je omgeving die je er bij willen helpen en Google en YouTube zijn ook erg handig, fijn om de benodigde informatie te vinden. Het ziet er soms ingewikkelder uit dan het daadwerkelijk is.Heb je je vlog gemonteerd dan kun je deze exporteren, uploaden op YouTube of Vimeo en delen met de wereld. Het delen op de sociale media kan zeker geen kwaad, het levert in ieder geval kijkers op!In deze VLOG neemt Wendy je mee naar de Professional Imaging 2017