Synchroonschaatsen; ook dit is sportfotografie!

Synchroonschaatsen

Synchroonschaatsen is in sommige delen van de wereld echter een bijzonder populaire tak van het kunst schaatsen, denk daarbij aan Finland, Zweden, Rusland, Canada, Japan en Amerika, maar ook landen als Duitsland, Frankrijk, Kroatië Hongarije en Tsjechië zijn fanatieke beoefenaars. In China is het zogezegd 'upcoming'.Sinds 2011 probeer ik mij ieder seizoen verder te bekwamen in de fotografie ervan en dat is geen makkie kan ik je vertellen.Door de jarenlange ervaring en perfecte Canon apparatuur waarover we beschikken, mogen we inmiddels stellen dat we wereldwijde bekendheid genieten binnen deze sport onder de naam Synchrophoto.eu maar ook dat men onze fotografie zeer waardeert.We publiceren zelfs een eigen magazine met de naam SynchroNice dat wereldwijd wordt gedistribueerd. Mooie manier om onze eigen fotografie tentoon te spreiden natuurlijk!Synchroonschaatsen fotograferen is lastig omdat het altijd onder kunstlicht is, veel snelheid heeft en niet door één maar door 16 schaatsers gelijktijdig wordt uitgevoerd.