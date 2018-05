Tips voor als je niet tevreden bent over je foto's

Zijn eerste punt gaat over het nemen van voldoende tijd voor het fotograferen. Neem geen snapshots zonder dat je daarvoor zelfs uit je auto wilt komen. Loop eerst wat rond op de site zonder zelfs maar foto's te maken en bereid je goed voor op wat je eigenlijk wilt gaan fotograferen.



Punt twee gaat erover dat veel fotografen techniek boven belichting en compositie stellen. Ze fotograferen met de beste en duurste apparatuur.



Hij stelt dat als de twee belangrijkste factoren voor fotografie (licht en compositie) kloppen en goed zijn, dat je dan zelfs met een iPhone goede foto's kunt maken.



Zijn derde en belangrijkste punt richt zich op de het stellen van kwaliteit boven kwantiteit. Je ziet bijvoorbeeld vaak Instagram-accounts of websites met slechts een paar uitstekende foto's die vervolgens bedolven worden onder een berg redelijke maar niet bijzonder aantrekkelijke beelden.



Het is veel beter om potentiŽle klanten slechts tien tot vijftien werkelijk uitstekende foto's te presenteren dan honderd goede foto's die je beste werk alleen maar versluieren.



Hetzelfde geldt voor het fotograferen zelf: bij de meeste genres kun je het beste focussen op het maken van slechts een paar hoogwaardige, elegante foto's in plaats van dat je bergen foto's schiet waarbij je dan hoopt dat er iets goeds tussen zit.



Op deze manier heb je veel meer controle over het uiteindelijke product en kun je vertrouwen op je vaardigheden om ervoor te zorgen dat je goed werk produceert in plaats van te hopen op toevalstreffers tussen grote aantallen foto's.