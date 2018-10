Tips voor foto's van (huis-)dieren op dierendag

Iris van Liempt schreef in 2015 een artikel met daarin 20 prachtige foto's van dieren. Om even wat inspiratie op te doen!



Mocht je toevallig nog op vakantie zijn en je in een gebied met veel wildlife bevinden, dan is het artikel 8 tips voor fotografie op een safari wellicht van toepassing.



Zoek je het dichterbij huis, dan is het artikel Dagje foto's maken in Burgers Zoo van Richard Hijmering wellicht interessant om te lezen.



Nu in de herfsttijd met burlende herten is het wellicht leuk om de Veluwe eens te bezoeken en er je slag te slaan. Johannes Klapwijk geeft in zijn artikel Edelhert in volle actie tips hoe je dit kunt aanpakken.



Hopelijk geven deze links je inspiratie om (weer) eens aan de slag te gaan met het fotograferen van dieren. Voor mij het leukste en uitdagendste genre binnen de fotografie!