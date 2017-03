Voor- en nadelen van continulicht bij portretfotografie

Studioflitsers worden meer en meer gebruikt omdat ze steeds goedkoper worden. Desondanks begint 'continulicht' nu toch weer populair te worden. Wat zijn nu precies de voor- en nadelen bij portretfotografie?







LED continuverlichting

Vroeger: bouwlampen en filmzonnen

Studioflitsers

Lichtvormers

Modern continulicht: LED of spiraallampen

Falcon Eyes LHD-B628 set

Voordelen van continulicht

Qua stroomverbruik scoort vooral de ledverlichting gunstiger dan een flitslamp en dat kan een voordeel zijn als je op lokatie werkt zonder stopcontact en je dus gebruik moet maken van een (ingebouwde) generator

Bij flitslampen worden zwakke (sfeer-)lichtbronnen weggeflitst wat de sfeer totaal kan veranderen.

Continulicht heeft het voordeel dat je achter elkaar in serie door kunt schieten omdat je niet hoeft te wachten tot de flitslamp na een opname herladen is.

Flitslampen kunnen alleen daglicht-kleurtemperatuur leveren. Ledlampen kunnen zo'n beetje elke kleur licht leveren, ook neutraal daglicht. Zo kan je de kleur afstemmen op die van het aanwezige omgevingslicht en kan je kleurzwemen (bijvoorbeeld door aanwezig TL-licht) vermijden.

Continulicht kan je gebruiken om bij te filmen. Met het vrij zwakke instellicht van een flitslamp gaat dat niet goed.

What you see is what you get. De lichtval is goed te beoordelen in vergelijking met die van het instellicht van een flitslamp, wat vaak uit de pas loopt met het 'echte' flitslicht.

Het gebruiksgemak is groter omdat je, vergeleken met flitslicht, over veel minder knoppen en instelmogelijkheden hebt.

Je kan de ingebouwde lichtmeter van je camera gebruiken om de belichting te meten. Bij flitslampen moet dit gebeuren met een lichtmeter die het 'opvallend' in plaats van het 'gereflecteerd' licht meet. Zeker omdat de meeste studioflitsers niet over TTL-functionaliteit beschikken.

Je hebt dus ook geen flitsontsteker nodig voor een goede synchronisatie tussen de (hoofd)flitser, de camera en de verschillende flitsers onderling. Iets wat op kritieke momenten nog wel eens storingsgevoelig kan zijn.

Ledlampen worden minder heet dan studioflitslampen, wat prettig kan zijn voor het model. Zeker op warme zomerdagen!

Modellen hoeven niet te knipperen van de flits.

Nadelen van continulicht

Flitslampen geven nog steeds een veel hogere lichtopbrengst dan ledlampen waardoor je met kleine diafragma-openingen kunt werken. Bij goedkope flitssetjes waarbij je het licht maar beperkt (bijvoorbeeld maar maximaal 4 stops) kunt dimmen kan dit ook een nadeel zijn omdat je dan niet met weinig scherptediepte kunt werken. Bij gebruik van continuverlichting in de vorm van spaarlampen geldt dit nadeel natuurlijk niet!

Bij flitslampen heb je zelden last van trillings- (model) of bewegingsonscherpte (fotograaf) doordat je met zeer snelle sluitertijden kunt werken en de zeer snelle flits (korter dan 1/500e seconde) iedere beweging bevriest. Bij continulicht kan het zijn dat je nog steeds met een statief moet werken.

Continulicht heeft weinig tot geen mogelijkheden voor het gebruik van lichtvormers zoals softboxen of reflecterende parapu's om het licht diffuser en de schaduwen zachter te maken. Omdat ledlampen nog steeds behoorlijk heet worden en een softbox die warmte vasthoudt is dat brandgevaarlijk. Bij gebruik van spiraallampen als verlichting is het wel mogelijk om lichtvormers te gebruiken.

Heel fel lamplicht kan onprettig zijn om langdurig in te kijken. Een softbox (bijvoorbeeld bij spiraalverlichting) beperkt dit nadeel enorm!

Een hele reeks lichtjes oogt onnatuurlijk, net als het bekende ringflitsereffect. Je ziet aan de reflectie in het oog wat voor lichtvormer er is gebruikt. Een ronde lichtvormer (bijvoorbeeld een paraplue of beauty dish) oogt mooier.

Conclusie

Voor de tijd van de eerste studioflitsers (die toen nog onbetaalbaar waren) was er eigenlijk alleen maar continulicht. Bij portretsessies werd lamplicht ingezet in de vorm van bouwlampen of filmzonnen.Echter, bouwlampen of filmzonnen gaven een te warme kleurtemperatuur zodat je bij kleurenfotografie was aangewezen op een speciale film voor kunstlicht of filters voor je objectief. En daardoor verloor je weer veel van het toch al schaarse licht waardoor je vast zat aan een zeer gevoelige film of een statief.Sinds een jaar of tien zijn de prijzen van een studioflitssetje dusdanig gedaald dat een eenvoudige versie voor bijna iedere amateurfotograaf wel betaalbaar is geworden.De voordelen en mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Doordat een studioflitser op het lichtnet (of op een accu) wordt aangesloten kan hij veel meer licht geven dan een reportageflitser. Door het instellicht kan je de lichtval vooraf bekijken.En je kan de studioflitser voorzien van verschillende 'lichtvormers' waardoor je het licht volledig naar eigen smaak en inzicht om en op je model kunt laten vallen.De kleurtemperatuur is hetzelfde als die van daglicht en je hoeft dus geen filters te gebruiken om te warme kleuren te corrigeren.Maar waarom is dan toch dat ouderwetse continulicht weer aan populariteit aan het winnen? Qua prijs, gewicht en afmetingen ontlopen flits- en continulicht elkaar weinig meer.Het sleutelbegrip begrip bij continulicht is natuurlijk 'led'.Maar er zijn ook nog altijd andere soorten continulicht in de vorm van spiraallampen (spaarlampen), ook wel liefkozend 'wokkel-lampen genoemd. Deze fluorescentielampen zijn ook vergelijkbaar met wat je thuis misschien gebruikt, maar dan veel groter en sterker.Het is een veel goedkopere oplossing dan LED-verlichting, alhoewel dit de laatste tijd ook sterk in prijs gezakt is. Spaarlampen besparen een factor vijf aan energie, bij een gelijkblijvende licht output. LED-lampen zijn nog eens vijf keer zuiniger!Door het geringe verbruik gaat er weinig energie verloren aan warmte. Dit betekent dat ze dus geen actieve koeling (ventilatoren) nodig hebben, wat ze perfect maakt voor video.De kleurtemperatuur is neutraal wit (meestal rond de 5500 Kelvin), vergelijkbaar met normaal daglicht op een bewolkte dag. De kleurtemperatuur kan echter niet veranderd worden, zoals bij LED-lampen.Ook zijn ze niet dimbaar. Ze kunnen alleen aan en uit. Je kunt de lichtopbrengst niet trapsgewijs terugbrengen maar je kan wel de losse wokkellampen per stuk aan- en uitzetten.Je kunt reflectoren (om het licht te bundelen), softboxen (om het licht te verzachten en te spreiden) als lichtvormers gebruiken. Bij LED-verlichting is het niet mogelijk om lichtvormers toe te passen.Photofacts heeft goede ervaringen met de Falcon Eyes LHD-B628 continulampen. Dit handige setje kost slechts 285 euro. Hierbij ontvang je direct een complete set met twee statieven, lampen en octaboxen.Als je niet teveel licht nodig hebt, bijvoorbeeld voor een simpel portretje (geen groepsfoto's met veel personen die moeten worden uitgelicht) is LED-verlichting als continulicht een prima oplossing.Zeker ook door het gebruiksgemak. Bij behoefte aan meer licht is spiraalverlichting aan te raden bij bijvoorbeeld filmopnames.Bij menglichtsituaties met omgevingslicht (bijvoorbeeld een klaslokaal met veel TL-verlichting aan) is LED-verlichting een betere optie dan een studio flitsset. Bij spiraal-continulicht is het niet mogelijk om de kleurtemperatuur aan te passen en geldt dit voordeel dus niet.