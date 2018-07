Waar zet je je horizon volgens de gulden snede?

De regel van de gulden snede (of gouden ratio) zorgt voor balans in je beeld. Vuistregel is dat je onderwerp op eenderde of tweederde van het beeld staat. Zet dus je horizon nooit midden in het beeld, dit geeft vaak een saai resultaat.



Wat je als plaatsingspunt voor de horizon bij je landschapsfoto's kunt hanteren is het volgende: plaats de horizon op 1/3e van boven als het landschap de hoofdmoot vormt, of op 1/3e van onderaf als de lucht een belangrijke rol speelt.



Dit blijkt bij algemene landschapsfotografie prima te werken.