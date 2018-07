Waarom de Farne eilanden op je bucketlist moeten staan

Deze tour is met name geschikt voor de enthousiaste ornitholoog en fotograaf of voor iedereen die meer tijd wil besteden aan het observeren van de rijkdom aan nestende vogelsoorten.



Probeer echter wel de natuur te respecteren! Ik zag een aantal fotografen met hun selfie-stick onder de begrenzing van het pad gaan om papegaaiduikers close-up te kunnen fotograferen. Dit is not-done, je verstoort de diertjes hier enorm mee. Ze hebben het al moeilijk genoeg om te overleven!



De rangers (aan wie je ook de zogenaamde 'landing fee' moet betalen, dit geld wordt overigens goed besteed aan natuurbehoud!) houden wel een oogje in het zeil en je mag niet van de gebaande paden af, maar ze kunnen natuurlijk niet alles overzien.



De trip vertrekt dagelijks tussen 9.30 en 10.00 uur vanuit de haven van Seahouses en wordt alleen uitgevoerd tijdens het broedseizoen (mei, juni en juli). De totale duur is ongeveer 6 uur.



Je kunt 2 uur op Staple Island rondlopen in de ochtend en 2 uur op Inner Farne in de middaguren. Het is aan te raden om een lunchpakket mee te nemen, want er zijn geen faciliteiten op de eilanden.



Leden van National Trust landen gratis en niet-leden betalen landingskosten aan de National Trust Rangers in Seahouses (kantoortje in het haventje). Op elk eiland laat je dan je armbandje zien.



Deze tour omvat ook een cruise rond alle eilanden om nesten van zeevogels op de klifvlakken en de Grijze zeehondenkolonie op verschillende uitkijkpunten te bekijken.