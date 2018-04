Waarom slechte fotografen denken dat ze heel goed zijn

Wist je dat hoe slechter je bent in fotografie, hoe waarschijnlijker het is dat je denkt dat je er goed in bent? Dit psychologische fenomeen wordt het Dunning-Kruger-effect genoemd.



In onderstaande 9 minuten durende video legt fotograaf Jamie Windsor uit hoe je kunt voorkomen dat je in deze mentale valkuil terechtkomt en een betere fotograaf wordt.