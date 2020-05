Wat doet sensorgrootte met je foto's?

Een cropsensor met cropfactor 1,5 levert een uitsnede op van wat je met een fullframesensor zou krijgen

Extra telebereik

Eigen ervaringen

Meer weten over de basis van fotografie?

Zet je een fullframe-objectief op een cropcamera, dan is het net of je het beeld uitvergroot. Ofwel: het is alsof je gratis een extra sterk tele-objectief hebt: 200 verandert in 300mm. Je verliest wat in groothoek en wint in het telebereik. Ideaal voor bijvoorbeeld vogel- of wildlifefotografen.Overigens wordt het beeld dan alleen maar uitgesneden uit de grotere beeldcirkel. Je houdt de scherptediepte die bij het oorspronkelijke brandpunt hoort. Met een 200mm die een uitsnede van 300mm oplevert, heb je daarom meer scherptediepte, dan wanneer je een echte fullframe 300mm zou gebruiken.De uitsnede kost je trouwens geen beeldkwaliteit. Het volledige sensoroppervlak wordt gebruikt, alleen niet de hele beeldcirkel, in tegenstelling tot digitale zoom worden er geen pixels softwarematig uitvergroot.Werk je juist graag met groothoek, dan ben je beter af met je objectieven die speciaal zijn gemaakt voor cropcamera's. Of met een fullframe-camera. Want bij fullframe is 24mm al een mooie groothoek, bij een cropsensor heb je 16mm nodig om hetzelfde in beeld te krijgen.Zoals je ziet is er voor ieder fotografie-genre wel een voor- of nadeel van een fullframe of juist een cropsensor te verzinnen. Een portretfotograaf zal wellicht zweren bij een fullframe en een vogel- of macrofotograaf juist bij een kleinere sensor. Wat zijn jouw ervaringen hiermee? We zijn heel benieuwd!Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we een complete nieuwe basiscursus fotografie . Je kunt deze cursus twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap